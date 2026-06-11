Про це повідомили в ISW.
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Як Росія змінює свої БпЛА та ракети?
Радник Міністерства оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов 9 червня повідомив, що окупанти почали використовувати БпЛА типу "Молнія" з фіксованим крилом і FPV-камерою, яку складно виявити засобами РЕБ.
В Міноборони України розповіли, що росіяни також почали використовувати модернізовані ракети типу "Калібр". Окупанти застосовують касетні боєголовки та імпортну електроніку.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Ймовірно, такі зміни запровадили після невдалої спроби використання радянських компонентів та електроніки у 2023 та 2024 роках.
Міноборони зазначило, що російські збройні сили повернулися до імпортних компонентів у 2025 році, оскільки точність вітчизняних технологічних засобів наведення російських військ знизилася,
– заявили в ISW.
Як ще окупанти модернізують озброєння?
Росія намагається модернізувати свої бомбардувальники. Відомо, що з 18 Ту-160М лише 7 виконують бойові завдання на фронті проти України. Однак, попри санкції, Москва отримує потрібні елементи для вдосконалення авіації через треті країни.
Противник модернізує безпілотники, зокрема встановлюючи на них ПЗРК, використовуючи mesh-модеми для зв'язку. Незважаючи на санкції, Росія продовжує отримувати компоненти з Пекіну, та прискорює темпи виробництва дронів-камікадзе.
Також окупанти нарощують виготовлення та модернізацію інших безпілотників, які стають стійкішими до засобів РЕБ. Ворог наразі зосередився на вдосконаленні КАБів, щоб вони мали більшу дальність ураження.