Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До теми Російські війська маскують військові колони під цивільні фури на Півдні

Які втрати у Росії станом на 24 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 355 920 (+1 110);

танків – 11 950 (+1);

бойових броньованих машин – 24 603 (+4);

артилерійських систем – 42 640 (+61);

РСЗВ – 1 800 (+1);

засобів ППО – 1 396 (+2);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 308 321 (+1 843);

наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7);

крилатих ракет – 4 632 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 698 (+292);

спеціальної техніки – 4 216 (+4).