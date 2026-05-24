Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у Росії станом на 24 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

  • особового складу – близько 1 355 920 (+1 110);
  • танків – 11 950 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 603 (+4);
  • артилерійських систем – 42 640 (+61);
  • РСЗВ – 1 800 (+1);
  • засобів ППО – 1 396 (+2);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 308 321 (+1 843);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7);
  • крилатих ракет – 4 632 (+0);
  • кораблів та катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 98 698 (+292);
  • спеціальної техніки – 4 216 (+4).
Втрати Росії у війні в Україні на 24 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, українські військові у ніч на 23 травня атакували нафтовий термінал "Шесхарис", нафтобазу "Грушова" та танкер російського тіньового флоту. Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" окремо повідомив про ураження фрегата "Адмірал Ессен" проєкту 11356 у районі військово-морської бази Новоросійськ.

Окрім того, ЗСУ за допомогою FPV-дронів атакували російський пункт безпілотників в окупованих Олешках Херсонської області. Внаслідок цього виникла пожежа, вдалося ліквідувати щонайменше 15 окупантів.