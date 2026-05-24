Про це повідомив рух "Атеш".

До слова "Думали, що їх ніхто не помітить": ЗСУ ліквідували 15 окупантів ударом по пункту БпЛА в Олешках

Росіяни знову маскуються під цивільних

Як розповіли в "Атеш", їхній агент з-поміж військових російського угрупування "Дніпро" дізнався, що командування окупантів вимагає переводити військову логістику на цивільний транспорт. Так ворог намагається вберегти свої запаси після дронових атак по логістиці на трасі Р-280 "Новоросія".

Джерело стверджує, що російські війська шукають приватні фури, якими будуть перевозити пальне та інше забезпечення. Отже, ворог намагається "змішати" військові колони з цивільним транспортом, пояснюючи, що "так дрони не дістануть".

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зазначається, що нещодавні удари змогли витіснити логічтику агресорів дещо далі від фронту. Однак росіяни вкотре маскуються під цивільних, чим наражають їх на небезпеку, кажуть в "Атеш". Крім того, їхні дії свідчать, що забезпечення окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямку у халепі під тиском ЗСУ.

"Інформація надана Силам оборони України", – додали в "Атеш".

Також на Херсонщині нещодавно українська морська піхота за допомогою FPV-дронів вгатила по пункту базування російських операторів БпЛА в Олешках. Атакували ворога тоді, коли на позицію доставляли техніку, пальне та підвозили додаткових військових.

У результаті успішної операції було ліквідовано 15 окупантів та вигоріла будівля.