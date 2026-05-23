Про це повідомили в телеграм-каналі "Форпост", який створений для висвітлення актуальної інформації щодо діяльності 34-ї окремої бригади морської піхоти.

Що відомо про удар по пункту дронів в Олешках?

Зазначається, що морські піхотинці вдарили роєм FPV-дронів по будівлі, яку противник використовував як позицію операторів БпЛА.

При цьому українські безпілотники атакували саме в той момент, коли на позиції підвозили техніку, пальне, а також відбувалося поповнення особового складу.

Унаслідок влучань на місці спалахнула пожежа, будівля вигоріла, 15 окупантів – ліквідовані. При цьому частина ворожих солдатів загинула від уламків, інші ж – задихнулися всередині будівлі.

Нагадаємо, що днями СБУ атакувала штаб ФСБ та зенітний комплекс Панцир-С1 на окупованій частині Херсонщини. За словами президента, серед російських військових є сотні загиблих і поранених.

Яка ситуація на Херсонщині?

Днями повідомлялося, що Україна узгодила всі необхідні умови для потенційної евакуації мирних жителів із тимчасово окупованих Олешок. Попередньо йдеться приблизно про 6 тисяч людей, серед яких близько двох сотень дітей.

Тим часом окупаційна адміністрація запровадила обмеження на рух вантажного транспорту на захопленій частині Херсонської області вздовж траси, що веде у напрямку пункту пропуску до Криму.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі для 24 Каналу назвав цей напрямок "дорогою смерті" для російської логістики та зазначив, що удари по транспортних маршрутах можуть позначатися на ситуації на фронті.