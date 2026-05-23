Таку позицію висловив український президент Володимир Зеленський у листі до європейських лідерів, повідомляє агентство Reuters. Відповідну інформацію підтвердили й 24 Каналу в Офісі президента.

Яка позиція України?

Володимир Зеленський надіслав лист голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, чия країна наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі.

У своєму листі президент зазначив, що зміна влади в Угорщині після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах відкриває нові можливості для активізації переговорів стосовно вступу України до Європейського Союзу.

Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському союзі, але залишалася безголосою. Зараз саме час рухатися вперед до повноцінного та змістовного членства України в ЄС,

– вважає він.

Український президент подякував європейським лідерам за підтримку Києва, але, на його думку, країна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Євросоюзі, оскільки захищає увесь континент від російської агресії.

Що цьому передувало?

Днями німецьке видання Spiegel повідомило про пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца запровадити для України статус асоційованого члена ЄС. Таку ідею високопосадовець висловив у листі до європейських лідерів.

Згідно з пропозицією, Україна могла отримати розширену участь у роботі ЄС без повноправного членства, зокрема доступ до політичних і безпекових механізмів ЄС, участь у засіданнях без права голосу і поступову інтеграцію.

Речник Європейської комісії, реагуючи на подібну пропозицію німецької сторони, заявив, що лідери і надалі продовжать активно співпрацювати з державами-членами та країнами-кандидатами для ухвалення оптимальних рішень.