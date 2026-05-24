Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери в России по состоянию на 24 мая 2026 года?
По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:
- личного состава – около 1 355 920 (+1 110);
- танков – 11 950 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 603 (+4);
- артиллерийских систем – 42 640 (+61);
- РСЗВ – 1 800 (+1);
- средств ПВО – 1 396 (+2);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 308 321 (+1 843);
- наземных робототехнических комплексов – 1 451 (+7);
- крылатых ракет – 4 632 (+0);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 98 698 (+292);
- специальной техники – 4 216 (+4).