Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери в России по состоянию на 24 мая 2026 года?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

  • личного состава – около 1 355 920 (+1 110);
  • танков – 11 950 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 603 (+4);
  • артиллерийских систем – 42 640 (+61);
  • РСЗВ – 1 800 (+1);
  • средств ПВО – 1 396 (+2);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 308 321 (+1 843);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 451 (+7);
  • крылатых ракет – 4 632 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 98 698 (+292);
  • специальной техники – 4 216 (+4).
Потери России в войне в Украине на 24 мая 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, украинские военные в ночь на 23 мая атаковали нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушевая" и танкер российского теневого флота. Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" отдельно сообщил о поражении фрегата "Адмирал Эссен" проекта 11356 в районе военно-морской базы Новороссийск.

Кроме того, ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали российский пункт беспилотников в оккупированных Алешках Херсонской области. Вследствие этого возник пожар, удалось ликвидировать по меньшей мере 15 оккупантов.