

Потери России в войне в Украине на 24 мая 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, украинские военные в ночь на 23 мая атаковали нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушевая" и танкер российского теневого флота. Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" отдельно сообщил о поражении фрегата "Адмирал Эссен" проекта 11356 в районе военно-морской базы Новороссийск.

Кроме того, ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали российский пункт беспилотников в оккупированных Алешках Херсонской области. Вследствие этого возник пожар, удалось ликвидировать по меньшей мере 15 оккупантов.