Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что последствиями для жителей оккупированного Крыма станут дефицит продуктов и топливный кризис.

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Способна ли Украина загнать Крым в логистическую ловушку?

Уничтожение переправ и дорог на подступах к Крыму – Чонгар, Армянск, Арабатская стрелка, Геническ – фактически замыкает полуостров в логистическую ловушку. Доставить туда что-либо можно только через Керченский мост или по Черному морю, которое Россия уже не контролирует.

Последствие – неизбежный дефицит всего, от продуктов до топлива, и возвращение к карточной системе. А без интернета и нормальной связи оккупированный Крым, по мнению Подоляка, окончательно превратится в изолированный лагерь, где единственным источником информации останется команда сверху.

Там есть предатели, есть гражданские оккупанты, которые "пришли на разграбленное", и они должны за это заплатить. Но мы помним, что есть и те, кто ждет Украину, кто не имел возможности уехать, есть крымские татары, которые активно нам помогают. К ним – уважение. К оккупантам – никакой эмпатии,

– сказал Подоляк.

Украина не наносит удары по гражданскому населению – удары наносятся исключительно по военной и энергетической инфраструктуре, ведь именно через Крым идет логистика, которая обеспечивает массовые убийства украинцев. В отличие от России, которая сознательно наносит удары по центрам городов, Украина соблюдает правила и обычаи ведения войны – и это, по словам советника, хорошо понимают и в самой России.

Обратите внимание! Силы обороны Украины установили огневой контроль над ключевыми логистическими путями оккупантов в Крым. По данным DeepState, в течение последних дней были нанесены точные удары по ряду мостов, в частности, дважды поражена переправа вблизи Чонгара на трассе Р-280, что критически подрывает стабильность российского "сухопутного коридора".

Что ждет оккупированный Крым после ударов по логистике РФ: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в оккупированном Крыму?

В ночь на 11 июня оккупированный Крым стал эпицентром масштабной комбинированной воздушной атаки, которая продолжалась с вечера до утра. По сообщениям местных телеграм-каналов, полуостров оказался под целенаправленным ударом большого количества беспилотников и ракет.

Несмотря на активную работу российских ПВО, которые в течение многих часов пытались отразить налет, врагу не удалось избежать попаданий. Наиболее интенсивные взрывы зафиксированы в районе Севастополя: поражения получили объекты в Козачьей и Камышевой бухтах, а также в бухте Омега.