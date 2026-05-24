Про актуальну ситуацію щодо кількості людей, які зазнали поранень, та їхнього стану повідомляє місцева влада.

Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія знову запускала по Україні

Скільки людей постраждало внаслідок обстрілу Києва?

Мер столиці Віталій Кличко вранці сповістив, що через атаку постраждала 21 людина, зокрема, мовиться про 15-річного хлопця.

13 людей госпіталізували, троє з них перебувають у тяжкому стані. Ще вісьмом людям надали допомогу на місці.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці,

– написав Кличко.

Зі свого боку очільник Київської міської військової адміністрації додав, що кількість постраждалих уточнюється.

Де ще гриміли вибухи вночі 24 травня?

У напрямку Хмельниччини, зокрема району Старокостянтинова, рухалися "Кинджали". Місцеві телеграм-спільноти інформували про серію вибухів у місті.

Гучно було й на Черкащині – у Черкасах пролунало кілька вибухів на тлі загрози ударних дронів і ракет, що пролітали через область. У регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Також численні вибухи чули у Кропивницькому, де небезпека від дронів і ракет зберігалася впродовж усієї ночі. Місцева влада повідомила, що після атаки БпЛА у Великовисківській громаді спалахнула пожежа в одному з житлових будинків. Загалом пошкодження зафіксували у 16 оселях.