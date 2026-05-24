Актуальную ситуацию о количестве людей, которые получили ранения, и их состояние, сообщает местная власть.

Сколько человек пострадало в результате обстрела Киева?

Мэр столицы Виталий Кличко утром сообщил, что из-за атаки пострадал 21 человек, в частности, говорится о 15-летнем парне.

13 человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще восьми людям оказали помощь на месте.

Также есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы,

– написал Кличко.

Со своей стороны, глава Киевской городской военной администрации добавил, что количество пострадавших уточняется.

Где еще гремели взрывы ночью 24 мая?

В направлении Хмельнитчины, в частности района Староконстантинова, двигались "Кинжалы". Местные телеграммы-сообщества информировали о серии взрывов в городе.

Громко было и на Черкасщине – в Черкассах раздалось несколько взрывов на фоне угрозы пролетавших через область ударных дронов и ракет. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.

Также многочисленные взрывы слышали в Кропивницком, где опасность от дронов и ракет сохранялась всю ночь. Местные власти сообщили, что после атаки БпЛА в Великовисковской общине вспыхнул пожар в одном из жилых домов. В общей сложности повреждения зафиксировали в 16 домах.