Там під ударом опинилося приватне підприємство. Детальніше про атаку розповіла місцева влада.

Цікаво Росія атакує Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети

Які наслідки удару по Полтавщині?

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що ворожий безпілотник спричинив займання на одному з підприємств.

Рятувальники додали, що окупанти вже другий день поспіль атакують промислові об'єкти в регіоні. При цьому вогнеборцям вдалося загасити пожежі, що спалахували на кількох локаціях.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На щастя, обійшлося без жертв.

Ліквідація наслідків обстрілів у Полтавській області: дивіться фото ДСНС

Де ще гриміли вибухи та яка ситуація в атакованих містах?