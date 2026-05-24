Там під ударом опинилося приватне підприємство. Детальніше про атаку розповіла місцева влада.
Які наслідки удару по Полтавщині?
Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що ворожий безпілотник спричинив займання на одному з підприємств.
Рятувальники додали, що окупанти вже другий день поспіль атакують промислові об'єкти в регіоні. При цьому вогнеборцям вдалося загасити пожежі, що спалахували на кількох локаціях.
На щастя, обійшлося без жертв.
Ліквідація наслідків обстрілів у Полтавській області: дивіться фото ДСНС