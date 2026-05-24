Там под ударом оказалось частное предприятие. Подробнее об атаке рассказали местные власти.

Какие последствия удара по Полтавщине?

Председатель Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич отметил, что вражеский беспилотник вызвал возгорание на одном из предприятий.

Спасатели добавили, что оккупанты уже второй день подряд атакуют промышленные объекты в регионе. При этом пожарным удалось потушить загоравшиеся на нескольких локациях пожары.

К счастью, обошлось без жертв.

Ликвидация последствий обстрелов в Полтавской области: смотрите фото ГСЧС

Где еще гремели взрывы и какая ситуация в атакованных городах?

В Черкасской области силы противовоздушной обороны уничтожили 8 российских ракет и 22 беспилотника. В Черкассах один из дронов попал в многоквартирный дом, из-за чего загорелись квартиры между 5-м и 9-м этажами. В результате атаки травмировались 11 человек, среди которых двое детей.

Основной целью атаки был Киев. Так, по информации мэра Виталия Кличко по состоянию на 09:27, количество пострадавших в результате российской атаки достигло по меньшей мере 56 человек.

В медучреждения госпитализировали 30 человек, среди них двое детей – 15-летний парень и 12-летняя девушка, состояние которых оценивают как средней тяжести. Также сообщалось о жертвах: сначала стало известно об одном погибшем человеке в Шевченковском районе, однако впоследствии подтвердили смерть двух женщин в возрасте 86 и 44 лет.

Ночью взрывы слышали в Кропивницком и Хмельнитчине. При этом в Воздушных силах подтвердили, что страна-агрессорка применила против Киевщины БРСД "Орешник". Под ударом оказалась Белая Церковь.