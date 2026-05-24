Ворог вдарив по Києву великою кількістю ракет, деякі з них були націлені на Шевченківський район. Саме там розташоване посольство Азербайджану в Україні. Про це повідомляє АЗЕРТАДЖ.

Що відомо про пошкодження азербайджанського посольства?

Частина ракет упала за 300 метрів від посольства. Внаслідок авіаударів розбиті вікна дипломатичної установи.

Внаслідок ракетних ударів по районах, прилеглих до посольства, ринок "Лук'янівка" та торговий центр "Квадрат" були повністю зруйновані. Також зафіксовано ушкодження деяких житлових будівель.

Посольство Азербайджану в Україні після атаки / Фото АЗЕРТАДЖ

Зазначимо, що будівля посольства Азербайджану в Україні вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів по Києву. Останній аналогічний інцидент стався у ніч проти 14 листопада 2025 року.

Після цього посла Росії у Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту.

Масована атака на Україну 24 травня: що відомо

Цілу ніч Росія тероризувала Україну. Ворог запустив 600 дронів і 90 ракет різних типів. Основним напрямком удару був Київ. У столиці вибухи не стихали до самого ранку.

Загалом внаслідок масованої атаки загинули 4 людини. Також близько 100 осіб постраждали.

Під час удару Росія запустила по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орешник". Вона влучила у Білоцерківському районі. Внаслідок прильоту є пошкодження гаражного кооперативу та будівлі підприємства.