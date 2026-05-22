Сталося це після влучання на окупованій Луганщині, передає 24 Канал.

Чому Путін оголосив про нову атаку на Україну?

Нібито 6 людей загинули внаслідок атаки у ніч на 22 травня на гуртожиток коледжу в так званій "ЛНР", побідкався Путін. Ще 39 осіб постраждали, а 15 – вважаються зниклими безвісти.

Тож він наказав російському міноборони надати пропозиції відповіді на цей удар, а ще оголосив хвилину мовчання після своєї заяви.

"Обмежитися заявами в такій ситуації неможливо", – заявив диктатор.

Він назвав цей удар терактом. За його словами, удар "не був випадковим", адже "три хвилі БпЛА били в одне місце". Загалом окупанти нарахували 16 безпілотників.

Деталі ми розслідуватимемо, висновки будуть зроблені. Але нам ще раз стає очевидно, з ким ми маємо справу, з ким ми боремося і за що. Це і є прояв неонацизму,

– також видав диктатор країни-терористки.