Про це 22 травня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він навів дані ООН.

Скільки людей вбила Росія в Україні?

Дмитро Лубінець навів дані ООН, згідно з якими з 24 лютого 2022 року Росія вбила в Україні щонайменше 15 850 людей. Серед жертв – 791 дитина.

791 загибла дитина – це сотні нездійснених мрій, незіграних шкільних вистав, невідсвяткованих днів народжень,

– наголосив омбудсмен.

Від дій ворога постраждали ще 44 809 людей, з яких 2 752 – діти.

Лубінець зауважив, що йдеться лише про підтверджені випадки. Реальні цифри можуть бути значно більшими та, на жаль, продовжують зростати.

Світ бачить, як Росія цілеспрямовано атакує мирні міста й цивільне населення. І про ці злочини не можна мовчати,

– додав Уповноважений ВРУ з прав людини.

Лубінець вважає, що кожна така втрата має фіксуватись, а злочин – отримати належну реакцію міжнародної спільноти.

Воєнні злочини Росії: останні новини

За даними Bring Kids Back, наразі зафіксовано 20 570 записів щодо примусового переміщення чи депортації українських дітей Росією.

Крім того, постійний представник України при ООН Андрій Мельник наводив дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Вони свідчать, що у січні – квітні 2026 року число жертв серед цивільних українців зросло на 21% порівняно з таким самим періодом торік. А у порівнянні з 2024 роком – на 93%. Через це зростання Мельник закликав переглянути статус Росії в Раді Безпеки ООН