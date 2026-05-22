Об этом 22 мая сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он привел данные ООН.

Смотрите также "Они охотятся и убивают гражданских на улицах": Мельник призвал лишить Россию членства в ООН

Сколько людей убила Россия в Украине?

Дмитрий Лубинец привел данные ООН, согласно которым с 24 февраля 2022 года Россия убила в Украине по меньшей мере 15 850 человек. Среди жертв – 791 ребенок.

791 погибший ребенок – это сотни несбывшихся мечтаний, несыгранных школьных спектаклей, неотпразднованных дней рождений,

– подчеркнул омбудсмен.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

От действий врага пострадали еще 44 809 человек, из которых 2 752 – дети.

Лубинец отметил, что речь идет только о подтвержденных случаях. Реальные цифры могут быть значительно больше и, к сожалению, продолжают расти.

Мир видит, как Россия целенаправленно атакует мирные города и гражданское население. И об этих преступлениях нельзя молчать,

– добавил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Лубинец считает, что каждая такая потеря должна фиксироваться, а преступление – получить надлежащую реакцию международного сообщества.

Военные преступления России: последние новости

По данным Bring Kids Back, сейчас зафиксировано 20 570 записей о принудительном перемещении или депортации украинских детей Россией.

Кроме того, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник приводил данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Они свидетельствуют, что в январе – апреле 2026 года число жертв среди гражданских украинцев возросло на 21% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. А по сравнению с 2024 годом – на 93%. Из-за этого роста Мельник призвал пересмотреть статус России в Совете Безопасности ООН