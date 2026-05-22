Владимир Зеленский сообщил, что пораженный НПЗ расположен в около 700 километрах от нашей территории. Такое заявление президент сделал по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о применении дальнобойных дронов против российской переработки и экспортных позиций.

Смотрите также Украина выходит из "ловушки разрешений" США, – Newsweek о плохих новостях для Путина

Как Зеленский прокомментировал удар по НПЗ в Ярославле?

Возвращаем войну домой, в Россию, и это совершенно справедливо,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, были атакованы и определены цели на временно оккупированной территории Украины.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме того, президент анонсировал подготовку других дальнобойных и средних атак в ответ на российские удары по нашим городам и общинам.

Заметим, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил ночную атаку украинских БПЛА на регион. В Ярославле перекрывали дороги, звучала сирена.

Вероятной целью ночной атаки украинских дронов стал НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС". Этот завод в среднем перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ.

Завод является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод раньше. В результате атаки на Ярославль в ночь на 8 мая на НПЗ произошел пожар.

Как удары по НПЗ оказывают влияние на способность России вести войну?

Украина все больше делает ставку не на утомительные бои на фронте, а на дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам в глубине России.

Такая тактика уже начинает приносить результаты.

Весной 2026 года Украина значительно усилила атаки на российские военные, энергетические и логистические объекты. Для этого используют дальнобойные ракеты и высокоточные дроны.

Цель таких ударов – ослабить экономику России и ее оборонную промышленность.

Историк Ульф Бруннбауэр считает, что подобная стратегия укрепляет позиции Киева перед возможными мирными переговорами и повышает давление на Россию.

Практически все нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России получили удары. Часть предприятий сократила производство, а некоторые вообще прекратили работу.

По состоянию на 21 мая мощности НПЗ, которые остановились или работают не по полной, превысили 83 миллиона тонн в год. Это примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

По словам Владимира Зеленского, только за последние месяцы Россия потеряла около 10% нефтепереработки, а российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины – это наиболее болезненно для врага.

Из-за сокращения переработки нефти усиливается давление на бюджет страны, уже имеющий большой дефицит.

За первые четыре месяца 2026 дефицит российского бюджета достиг 78,4 миллиарда долларов, хотя за весь год ожидали 50,5 миллиарда.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что российская экономика все больше зависит от госрасходов и долгов, в то время как доходы от нефти падают. Москва, вероятно, постарается перекрывать дефицит повышением налогов, новыми заимствованиями и сокращением расходов.

Проблемы с НПЗ уже повлияли и на рынок горючего. Чтобы избежать дефицита, Россия еще в апреле запретила экспорт бензина до конца июля. По оценкам, поврежденные заводы обеспечивали около 30% производства бензина и 25% дизельного горючего в России.

Как пояснил для 24 Канала майор ВСУ Андрей Ткачук, удары Украины в глубь России стали серьезным вызовом для Кремля. Россия теряет образ государства, которое якобы полностью контролирует собственную территорию.

После атак, в том числе на Москву 17 мая 2026 года, россияне сами видят взрывы и пожары, которые уже невозможно скрыть пропагандой.

Для власти России это становится внутренней проблемой, ведь люди все больше боятся ударов по энергетике осенью и зимой, а Кремлю все труднее скрывать реальную ситуацию.