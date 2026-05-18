Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 мая.

Какие последствия успешных ударов Сил обороны?

Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад разведки о потерях России в результате украинских "дальнобойных санкций".

По его словам, только за последние месяцы Россия потеряла около 10% нефтепереработки, а российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины – это является наиболее болезненным для врага.

Чтобы восстановить добычу на скважинах, России надо сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже просто на колебания рынка. Россияне так не могут. Им терять добычу – это действительно очень больно,

– объяснил глава государства.