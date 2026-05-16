В частности, Рязанского НПЗ – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое обеспечивает топливом оккупационные войска. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ вечером 16 мая.

Что поражено на Рязанском НПЗ?

Удар был в ночь на 15 мая. Теперь уточнены результаты попаданий.

Итак, в результате атак на инфраструктуру Рязанского НПЗ повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

Журналист российской службы Радио Свобода Марк Крутов сравнил фотографии из телеграмм-канала Supernova+ со спутниковым снимком Sentinel. Он отметил: повреждения и пожар произошли именно на трубопроводах, а не на нефтяных резервуарах.



Пожар на Рязанском НПЗ 15 мая / Спутниковые снимки Sentinel

К слову, канал Supernova+ показал, как выглядит завод сейчас, после пожара.



Рязанский НПЗ – последствия пожара / Телеграм-канал Supernova+

Показываем Рязанский НПЗ на карте

Важно! Украина вдвое увеличила удары по НПЗ в 2026 году. Меньше чем за полгода Силы обороны ударили по 16 российских НПЗ. А это значит, что россияне смогут продать меньше нефти и, как следствие, получат меньше денег в государственную казну на финансирование войны.

Где еще били ВСУ 15 мая и ночью 16 мая:

поражен пункт управления врага в районе Покровска Донецкой области;

поражен пункт управления БпЛА противника в Графском в Донецкой области;

поражен ангар с военной техникой противника в Селидово Донецкой области;

нанесено поражение по складу материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Приволье Херсонской области;

были атакованы российские солдаты в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово Донецкой области и в Любимовке Запорожской области.

Какие экономические проблемы в России?

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал: треть банковского сектора России терпит убытки. Экономический рост составляет всего около одного процента. А вот дефицит госбюджета России за первый квартал уже достиг годового размера.