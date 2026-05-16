Детали украинский президент рассказал в вечернем обращении 16 мая.

Что сказал Зеленский о Приднестровье?

Он назвал вызовом российский военный контингент и расположение московских спецслужб в Приднестровье. И поручил МИД Украины контактировать с Молдовой, чтобы совместно оценить российские шаги и разработать совместные действия.

Также ожидает предложения от украинских спецслужб, от нашей разведки относительно формата реагирования на действия Москвы.

Президент обратил внимание, что закон Путина имеет и символическое значение.

Накануне был новый шаг России по Приднестровью: россияне упростили возможность получить гражданство для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает воинский долг. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как вроде бы своей. Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина заинтересована в стабильной, сильной Молдове. А "России надо больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов".

Обратите внимание! Указ, подписанный Путиным 15 мая, уже вступил в силу. В соответствии с ним, стать гражданами России могут не только совершеннолетние дееспособные лица, но и недееспособные, а также дети и дети-сироты. Для них прописаны отдельные процедуры. Это может означать, что Россия вербует себе сторонников среди всех слоев, а особенно среди незащищенных.