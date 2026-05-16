Деталі український президент розповів у вечірньому зверненні 16 травня.

Що сказав Зеленський про Придністров'я?

Він назвав викликом російський військовий контингент і розташування московських спецслужб у Придністров'ї. І доручив МЗС України контактувати з Молдовою, щоб спільно оцінити російські кроки та розробити спільні дії.

Також очікує пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки щодо формату реагування на дії Москви.

Президент звернув увагу, що закон Путіна має і символічне значення.

Напередодні був новий крок Росії щодо Придністров'я: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росією території Придністров'я як начебто своєї. Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна зацікавлена в стабільній, сильній Молдові. А "Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів".



Показуємо Молдову та Придністров'я на карті / Фото Depositphotos

Що передбачає закон про російське громадянство для Придністров'я

Указ, підписаний Путіним 15 травня, вже набрав чинності. Відповідно до нього, стати громадянами Росії можуть не тільки повнолітні дієздатні особи, але й недієздатні, а також діти і діти-сироти. Для них прописані окремі процедури. Це може означати, що Росія вербує собі прихильників серед усіх верств, а надто серед незахищених.

Офіційне обґрунтування документа – "захист прав і свобод людини та громадянина". І це відсилає до іншого нещодавнього російського закону – про можливість вводити війська в інші країни. Теж нібито для захисту.

Слід сказати, що отримати паспорт з двоголовим орлом жителям Придністров'я значно простіше, аніж охочим з інших країн. Зокрема, від них не вимагають знати російську мову, історію Росії та її закони. Мешкати певний час у Росії теж не треба – достатньо жити в Придністров'ї на момент публікації закону, тобто 15 травня 2026 року.

У квітні Сергій Шойгу відверто говорив, що Росія захистить понад 200 тисяч росіян, які живуть у Придністров'ї. Силовий сценарій, за його словами, відкидати не варто.