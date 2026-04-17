Саме тому їх оголосили персонами нон ґрата. Про це з посиланням на спікера парламенту Ігоря Гросу інформує видання Newsmaker.

Як Молдова розбирається з російськими солдатами у Придністров'ї?

За інформацією місцевих медіа, до списку персон нон грата потрапили декілька російських офіцерів, зокрема, командувач Дмитро Зеленков, його заступники Дмитро Опалєв, Сергій Машенко та Сергій Ширшов, начальник штабу Марат Ярулін і Олексій Богомолов.

Тепер ці люди мають з'явитися на підконтрольну уряду територію Молдови для легалізації свого статусу, інакше не зможуть залишати Придністров'я.

У разі спроби виїзду через контрольні пункти чи аеропорт Кишинева їм загрожують затримання та депортація.

У Молдові також повідомили, що від початку року 76 іноземців отримали статус небажаних осіб, серед них – представники незаконних військових формувань.

Довідково: Придністров'я (ПМР) – це самопроголошене утворення, яке у світі не визнають окремою державою, а вважають частиною Молдови. У 1991 році там проголосили незалежність, що спричинило збройний конфлікт із Кишиневом.



За підтримки Росії сепаратисти встановили контроль над регіоном, хоча Москва офіційно не визнала його суверенітет. У 2007 році на місцевому "референдумі" більшість нібито висловилася за незалежність і зближення з Росією, однак міжнародна спільнота не визнала ці результати.

Важливо зауважити, що нещодавно Молдова вперше з 2003 року представила план реінтеграції Придністров'я, що передбачає поетапне повернення регіону мирним шляхом.

