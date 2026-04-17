Саме тому їх оголосили персонами нон ґрата. Про це з посиланням на спікера парламенту Ігоря Гросу інформує видання Newsmaker.
За інформацією місцевих медіа, до списку персон нон грата потрапили декілька російських офіцерів, зокрема, командувач Дмитро Зеленков, його заступники Дмитро Опалєв, Сергій Машенко та Сергій Ширшов, начальник штабу Марат Ярулін і Олексій Богомолов.
Тепер ці люди мають з'явитися на підконтрольну уряду територію Молдови для легалізації свого статусу, інакше не зможуть залишати Придністров'я.
У разі спроби виїзду через контрольні пункти чи аеропорт Кишинева їм загрожують затримання та депортація.
У Молдові також повідомили, що від початку року 76 іноземців отримали статус небажаних осіб, серед них – представники незаконних військових формувань.
Довідково: Придністров'я (ПМР) – це самопроголошене утворення, яке у світі не визнають окремою державою, а вважають частиною Молдови. У 1991 році там проголосили незалежність, що спричинило збройний конфлікт із Кишиневом.
За підтримки Росії сепаратисти встановили контроль над регіоном, хоча Москва офіційно не визнала його суверенітет. У 2007 році на місцевому "референдумі" більшість нібито висловилася за незалежність і зближення з Росією, однак міжнародна спільнота не визнала ці результати.
Важливо зауважити, що нещодавно Молдова вперше з 2003 року представила план реінтеграції Придністров'я, що передбачає поетапне повернення регіону мирним шляхом.
Чи можуть бути загрози для України з боку Придністров'я?
За словами заступника керівника ОП Павла Паліси, країна-агресорка не виключає створення "буферної зони" з боку Придністров'я, зокрема на напрямку Вінницької області, однак наразі противник не має достатніх ресурсів для реалізації таких намірів.
Володимир Зеленський вважає подібний сценарій малоймовірним. За його оцінкою, Росія зосередиться на атаках по прифронтових регіонах і спробах просування на Донеччині
У Держприкордонслужбі також зазначають, що наразі не фіксують переміщення техніки чи військ, які свідчили б про підготовку до створення буферних зон.