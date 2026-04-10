Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ. Деталі передає 24 Канал.

Чи зможуть росіяни створити буферну зону у Вінницькій області?

За словами президента, чогось нового тут немає. Але конкретно на Вінниччині це навряд чи станеться.

"Рускі" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністров'я: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Сьогодні ми бачимо скупчення на інших напрямках – на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі,

– пояснив Зеленський.

Контекст. В інтерв'ю, опублікованому "РБК-Україна" 8 квітня, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив: Росія має нові плани, які раніше не фіксували. "У них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я", – сказав Паліса. Проте він додав, що панікувати тут не варто, адже наразі окупанти не мають сил для реалізації цих намірів.

Карта Придністров'я та Молдови / Інфографіка krymr.com

Зверніть увагу! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що російські війська в Придністров'ї фактично заблоковані. А кордон з невизнаним Придністров'ям добре захищений.

Зеленський наголосив, що ворог продовжить застосовувати тактику ударів по прифронтових областях. Мова про Херсонську та Дніпропетровську, зокрема Нікополь. А ще Одесу.

Росіяни хочуть до кінця квітня захопити міста на Донеччині – Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але окупанти будуть намагатися.

Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика,

– підсумував президент.

