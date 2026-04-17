Именно поэтому их объявили персонами нон грата. Об этом со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу информирует издание Newsmaker.

По информации местных медиа, в список персон нон грата попали несколько российских офицеров, в частности, командующий Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Ярулин и Алексей Богомолов.

Теперь эти люди должны явиться на подконтрольную правительству территорию Молдовы для легализации своего статуса, иначе не смогут покидать Приднестровье.

В случае попытки выезда через контрольные пункты или аэропорт Кишинева им грозят задержание и депортация.

В Молдове также сообщили, что с начала года 76 иностранцев получили статус нежелательных лиц, среди них – представители незаконных военных формирований.

Справочно: Приднестровье (ПМР) – это самопровозглашенное образование, которое в мире не признают отдельным государством, а считают частью Молдовы. В 1991 году там провозгласили независимость, что повлекло вооруженный конфликт с Кишиневом.



При поддержке России сепаратисты установили контроль над регионом, хотя Москва официально не признала его суверенитет. В 2007 году на местном "референдуме" большинство якобы высказалось за независимость и сближение с Россией, однако международное сообщество не признало эти результаты.

Важно заметить, что недавно Молдова впервые с 2003 года представила план реинтеграции Приднестровья, предусматривающий поэтапное возвращение региона мирным путем.

