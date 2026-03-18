Подробнее говорится в плане, перевод которого опубликовала "Европейская правда".

Как Молдова планирует возвращать Приднестровье?

Документ представил вице-премьер, ответственный за реинтеграцию Приднестровья Валериу Киверь во время визита в Брюссель 12 – 13 марта. Отмечается, что план был подготовлен в феврале 2026 года и его еще могут дорабатывать.

В целом он описывает этапы и принципы объединения государства дипломатическим путем. Среди основных предпосылок возвращения региона – полная его демилитаризация и демократизация. Происходить это должно с соблюдением границ Молдовы от 23 июня 1990 года.

Согласно плану, правительству Молдовы важно привлечь международную гражданскую миссию или администрацию. Планируется, что она будет контролировать вопросы безопасности и постепенно передать полномочия властям Молдовы после демилитаризации.

Также она должна гарантировать, что "все ее стороны приложат усилия для нейтралитета, беспристрастности и легитимности этой миссии".

Экономическая интеграция предусматривает единые налоговые, таможенные и торговые правила. Также планируют создать специальный фонд конвергенции для поддержки этого процесса. Его будут наполнять национальными и международными взносами.

Что касается жителей региона, то план им предлагает гарантии. Среди них право на гражданство и амнистия для должностных лиц, которые не причастны к нарушениям прав человека. Социальные выплаты обещают по меньшей мере на том уровне, что был до объединения.

В документе указано, что реинтеграция должна происходить вместе с курсом Молдовы на вступление в Евросоюз. В то же время допускается приостановление действия норм ЕС в регионе во время официального вступления страны.

