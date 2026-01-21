Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что стратегическая цель Кремля – сохранять регион в зоне своего влияния.
Осталось ли у Москвы реальное военное плечо в Приднестровье?
Обратите внимание! Президент Майя Санду допускает объединение Молдовы с Румынией как возможный вариант в случае вынесения этого вопроса на референдум, ввиду сложности самостоятельного развития страны.
"Россия считает Приднестровье козырной картой, которой может угрожать. Но Молдова потихоньку учится адекватно реагировать на вызовы и риски со стороны так называемой ПМР. Молдова выбрала свой путь сотрудничества, который должен привести к историческому возвращению своих территорий. В целом это внутреннее дело Молдовы", – объяснил Братчук.
В Приднестровье нет наращивания сил, а российский контингент, базирующийся там, не является серьезной военной угрозой для Украины. В то же время риски и вызовы все же существуют, прежде всего из-за присутствия там структур ФСБ РФ.
Также существует возможность провокаций, однако украинская разведка, контрразведка и другие службы знают ситуацию и Силы обороны способны адекватно реагировать.
Я надеюсь, что Молдова созреет к более решительным действиям в отношении Приднестровья, но это внутреннее дело. Россия снова будет разыгрывать эту карту, чтобы не дать Молдове двигаться в сторону возможного объединения с Румынией,
– пояснил Братчук.
Что еще известно о ситуации в Приднестровье?
- Если Молдова установит контроль над Приднестровьем, это откроет Украине доступ к советским арсеналам и позволит перекрыть каналы контрабанды.
- Кроме того, у Молдовы сейчас есть окно возможностей для решения приднестровского вопроса, что может усилить энергетическую безопасность всего региона.
- Есть разговоры о сборах приднестровской армии, но далеко не все доезжают на тамошние полигоны. У местных есть паспорта Румынии, Молдовы, России и Украины.