Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що стратегічна мета Кремля – зберігати регіон у зоні свого впливу.

Чи залишилося у Москви реальне військове плече в Придністров’ї?

Зверніть увагу! Президентка Мая Санду допускає об’єднання Молдови з Румунією як можливий варіант у разі винесення цього питання на референдум, зважаючи на складнощі самостійного розвитку країни.

"Росія вважає Придністров'я козирною картою, якою може погрожувати. Але Молдова потихеньку навчається адекватно реагувати на виклики та ризики з боку так званої ПМР. Молдова обрала свій шлях співпраці, який має призвести до історичного повернення своїх територій. Загалом це внутрішня справа Молдови", – пояснив Братчук.

У Придністров’ї немає нарощування сил, а російський контингент, що базується там, не є серйозною військовою загрозою для України. Водночас ризики та виклики все ж існують, передусім через присутність там структур ФСБ РФ.

Також існує можливість провокацій, однак українська розвідка, контррозвідка та інші служби знають ситуацію і Сили оборони здатні адекватно реагувати.

Я сподіваюсь, що Молдова дозріє до більш рішучих дій щодо Придністров'я, але це внутрішня справа. Росія знову розігруватиме цю карту, щоб не дати Молдові рухатися в бік можливого об'єднання з Румунією,

– пояснив Братчук.

Що ще відомо про ситуацію в Придністров'ї?