Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що раніше Росія погрожувала різними військово-морськими та десантними операціями. Навіть були розмови про сухопутну операцію. Однак вони не мають можливості здійснити щось подібне.

Які є загрози для Одещини?

Як наголосив Братчук, Росія продовжує вкидати в інфополе різну провокативну інформацію, щоб посіяти напругу та паніку. Все це підсилюється посиленими обстрілами Одещини.

Також активізувала тема Придністров'я. Це дуже схоже на "білоруський фактор", про який згадують тоді, коли в Росії нічого не виходить на фронті. Та й варто згадати, що контингент "російських добровольців" у Придністров'ї становить десь 1200 – 1700 осіб.

Звісно, певні провокації можливі. Філія ФСБ в Тирасполі не дрімає. Але що можуть зробити? Закинути ДРГ? Ми знаємо, що з цим ДРГ буде. Можуть погрожувати місцевому населенню вздовж кордону? Тоді буде адекватна та жорстка відповідь від Сил оборони,

– зазначив Братчук.

Є розмови про збори придністровської армії. Але тут є багато питань. Далеко не всі доїжджають на тамтешні полігони. У місцевих є паспорти Румунії, Молдови, Росії та України. Їм простіше пересидіти в іншому місці, ніж брати у них участь.

Власне це й свідчить про те, що Росія на сьогодні не має можливості провести морську чи сухопутну операцію. Але вони пускають ІПСО. І підсилюють його повітряними ударами,

– сказав Братчук.

Обстріли Одещини: коротко