Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.
Які наслідки атаки на Одещину?
Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні, виробничі та складські приміщення. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх вже ліквідували рятувальники.
Відомо, що одна людина загинула і її тіло вилучили з-під завалів. Також ще двоє поранені, їм надають медичну допомогу. В обласній прокуратурі уточнили, що загинув 57-річний чоловік. Ще двоє людей травмовано: 48-річного чоловіка доставили до лікарні, 68-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу.
На місці працюють усі екстрені служби.
В ОВА показали наслідки нічної російської атаки по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини.
Наслідки атаки / Фото ДСНС
Попередні обстріли Одещини
Нещодавно в регіоні внаслідок влучань зайнялась масштабна пожежа. Відомо, що рятувальники кілька днів боролись з вогнем. Тоді 5 разів ворог повторно атакував обʼєкт, що спричиняло нові руйнування та збільшення масштабу пожежі.
Росіяни вдарили по півдню регіону 23 грудня. Там пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру.
В одному з районів області дрони пошкодили цивільний суховантаж і складське приміщення. Також загорівся дах двоповерхового житлового будинку, понівечено гараж.