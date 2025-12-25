Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Які наслідки атаки на Одещину?

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні, виробничі та складські приміщення. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх вже ліквідували рятувальники.

Відомо, що одна людина загинула і її тіло вилучили з-під завалів. Також ще двоє поранені, їм надають медичну допомогу. В обласній прокуратурі уточнили, що загинув 57-річний чоловік. Ще двоє людей травмовано: 48-річного чоловіка доставили до лікарні, 68-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу.

На місці працюють усі екстрені служби.

В ОВА показали наслідки нічної російської атаки по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

Попередні обстріли Одещини