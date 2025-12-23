Як наслідок, по об'єкту, де фахівці працювали кілька днів, знову прилетіло вороже озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Одещини.

Як росіяни зруйнували те, що пожежники рятували кілька днів?

Одеська область щоденно переживає російські атаки. Під ударом опиняється цивільна інфраструктура й, зокрема, підприємства. По одному з них ворог вдарив не вперше. В ніч проти 23 грудня під час чергова російська атака завадила роботі рятувальників.

Рятувальники працювали на атакованому підприємстві на Одещині: дивіться відео

Працівники ДСНС кілька днів ліквідовували пожежу, яку спричинили обстріли. Так на підприємстві внаслідок влучань сталася масштабна пожежа. Рятувальники витратили кілька днів на боротьбу з вогнем. у ніч проти 23 грудня чергова російська атака завадила їхній роботі.

П'ять разів ворог повторно атакував обʼєкт, що спричиняло нові руйнування та збільшення масштабу пожежі,

– йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС, на щастя, не постраждали під час нової атаки. Пожежу приборкували понад 100 рятувальників.

Робота з ліквідації масштабної пожежі / Фото ДСНС Одещини

