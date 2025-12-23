Как следствие, по объекту, где специалисты работали несколько дней, снова прилетело вражеское вооружение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

Как россияне разрушили то, что пожарные спасали несколько дней?

Одесская область ежедневно переживает российские атаки. Под ударом оказывается гражданская инфраструктура и, в частности, предприятия. По одному из них враг ударил не впервые. В ночь на 23 декабря во время очередной российской атаки помешала работе спасателей.

Спасатели работали на атакованном предприятии в Одесской области: смотрите видео

Работники ГСЧС несколько дней ликвидировали пожар, который вызвали обстрелы. Так на предприятии в результате попаданий произошел масштабный пожар. Спасатели потратили несколько дней на борьбу с огнем. в ночь на 23 декабря очередная российская атака помешала их работе.

Пять раз враг повторно атаковал объект, что вызывало новые разрушения и увеличение масштаба пожара,

– говорится в сообщении.

Работники ГСЧС, к счастью, не пострадали во время новой атаки. Пожар укрощали более 100 спасателей.

Работа по ликвидации масштабного пожара / Фото ГСЧС Одесской области

