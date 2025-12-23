Как следствие, по объекту, где специалисты работали несколько дней, снова прилетело вражеское вооружение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Одесской области.
Смотрите также Россия беспощадно атакует Одесскую область: экс-глава разведки объяснил замысел врага
Как россияне разрушили то, что пожарные спасали несколько дней?
Одесская область ежедневно переживает российские атаки. Под ударом оказывается гражданская инфраструктура и, в частности, предприятия. По одному из них враг ударил не впервые. В ночь на 23 декабря во время очередной российской атаки помешала работе спасателей.
Спасатели работали на атакованном предприятии в Одесской области: смотрите видео
Работники ГСЧС несколько дней ликвидировали пожар, который вызвали обстрелы. Так на предприятии в результате попаданий произошел масштабный пожар. Спасатели потратили несколько дней на борьбу с огнем. в ночь на 23 декабря очередная российская атака помешала их работе.
Пять раз враг повторно атаковал объект, что вызывало новые разрушения и увеличение масштаба пожара,
– говорится в сообщении.
Работники ГСЧС, к счастью, не пострадали во время новой атаки. Пожар укрощали более 100 спасателей.
Работа по ликвидации масштабного пожара / Фото ГСЧС Одесской области
Что известно о недавних атаках на Одесскую область?
В ночь на 23 декабря россияне нанесли массированный удар по югу Одесской области. Из-за этого повреждены объекты энергетики, порта, транспорт, промышленность и жилую инфраструктуру. В регионе начались перебои с электроснабжением.
Взрывы в Одессе раздавались 22 декабря. Тогда россияне нанесли удар по порту и гражданскому судну. Прошло без пострадавших.
Из-за постоянной опасности и угрозы для Одесской области президент Владимир Зеленский может рассмотреть замену действующего командующего ЮК "Юг" Дмитрия Карпенко и усиление защиты региона.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что оккупанты бьют по Одессе, чтобы уничтожить логистику и энергетику и разрушить экономический потенциал Украины.