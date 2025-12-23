В результате атаки никто не пострадал. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

По данным Одесской ОГА, враг снова ударил по югу региона 23 декабря. Там повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.

В одном из районов области дроны повредили гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша двухэтажного жилого дома, испорчен гараж. Возгорание ликвидировали пожарные, сообщил Кипер.

В Одесской ОГА добавили, что в другом районе повреждены окна и крыши в 122 частных домах, а также остекление в трех многоэтажках. Поврежден и пустой склад. Обошлось без пострадавших.

Последствия ударов по Одесской области / Фото Одесской ОГА, ГСЧС

В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов,

– добавил Кипер.

В пункты несокрушимости уже обратились около 900 человек.

Последствия атаки ликвидируют соответствующие службы. Отмечается, что их работу затрудняют постоянные воздушные угрозы.

Что атаковала Россия в этот день?