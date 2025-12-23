Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одещину?

За даними Одеської ОВА, ворог знову вдарив по півдню регіону 23 грудня. Там пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру.

В одному з районів області дрони пошкодили цивільний суховантаж і складське приміщення. Також загорівся дах двоповерхового житлового будинку, понівечено гараж. Займання ліквідували вогнеборці, повідомив Кіпер.

В Одеській ОВА додали, що в іншому районі пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках, а також скління у трьох багатоповерхівках. Понівечено й порожній склад. Обійшлось без постраждалих.

Наслідки ударів по Одещині / Фото Одеської ОВА, ДСНС

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів,

– додав Кіпер.

До пунктів незламності вже звернулися близько 900 людей.

Наслідки атаки ліквідують відповідні служби. Зазначається, що їхню роботу ускладнюють постійні повітряні загрози.

Що атакувала Росія цього дня?