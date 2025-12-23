Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та керівника обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Які наслідки атаки на Київ?

Тимур Ткаченко повідомив, що через атаку є наслідки у Святошинському районі столиці. Є пошкодження скління вікон багатоповерхового будинку. Також, за його словами, є заблоковані люди у квартирі.

Спершу він повідомив попередню інформацію про одну постраждалу внаслідок атаки. Згодом, згідно з оприлюдненою інформацією, кількість поранених зросла до трьох, серед них дитина 16 років.

Які пошкодження в області?

За даними ОВА, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерховому будинку. На жаль, внаслідок ворожого удару там загинула жінка 1949 року народження.

Ще троє людей у цьому районі зазнали поранень, зокрема чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. В усіх трьох, як зазначається, є осколкові поранення.

В Обухівському районі відомо про руйнування двох приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Що відомо про масовану атаку?