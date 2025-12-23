Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Які наслідки удару по Рівненщині?

Як повідомили в Рівненській ОВА, унаслідок масованої російської атаки 23 грудня в області пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Вибухова хвиля вибила вікна в оселях.

Крім того, в регіоні знищено дерев'яну господарську будівлю та пошкоджено три автомобілі. За даними Коваля, люди під час атаки не постраждали.

Керівництво громади разом з очільником ОВА побували на місці удару. Влада запевнила, що вікна в будинках відновлять упродовж дня.

Зазначається, що наслідки удару фіксують та ліквідують відповідні служби.

Які регіони ще були під атакою?