Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Де вимикатимуть світло не за графіками?

За командою НЕК "Укренерго", під час масованої російської атаки 23 грудня введено аварійні та екстрені відключення світла у низці областей. У Міненерго додали, що ворог знову атакував енергооб'єкти України.

За даними місцевих адміністрацій, аварійні відключення світла 23 грудня ввели на Сумщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Кіровоградщині.

Екстрені – у Києві та області, а також на Дніпропетровщині.

Під час дії таких відключень не можна спрогнозувати їхню тривалість. Як повідомили у Міненерго, аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки за сприятливої безпекової ситуації.

Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,

– закликали у Черкаській ОВА.