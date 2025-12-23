Про те, куди рухаються ворожі цілі, де були влучання та що відомо про масований обстріл на даний момент – читайте в матеріалі 24 Каналу. Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – радимо подбати про власну безпеку.

Масована атака на Україну 23 грудня: що відомо?

07:27, 23 грудня

Росіяни знову бʼють по енергетиці. Наразі по всій країні на сьогодні не діють графіки відключення електроенергії.

Аварійні відключення застосували в Черкаській та Чернігівській областях.

07:22, 23 грудня

Ракети увійшли в повітряний простір України о 06:42. Тривога оголошена в усій країні.

07:21, 23 грудня

В Росії злетів МіГ-31К – носій гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

07:14, 23 грудня

ППО працювала в Києві та області. Росіяни запустили по регіону дрони.

07:13, 23 грудня

У Бурштині на Івано-Франківщині пролунав вибух під час атаки російськими ударними дронами.

06:24, 23 грудня

Вибухи зранку чули в Рівненській область. Дрони загрожували й самому Рівному.