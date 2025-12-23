Про загрозу масованого обстрілу інформує 24 Канал із посиланням на монітори.
Коли чекати пусків ракет?
Станом на 00:25 Росія підняла два стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з авіабази "Бєлая" та Ту-160 з авіабази "Українка". За попередніми даними, літаки взяли західний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.
Кількість бортів буде відома згодом. У разі бойового вильоту їхню появу в Саратовській області очікують після 05:00.
У яких областях наразі загроза БпЛА?
В ніч на 23 грудня Росія атакує ударними безпілотниками низку областей України. Мовиться про Одещину. Ворог намагається вдарити по кордону із Молдовою чи Румунією.
Також зберігається небезпека для Сумщини. Туди прямують ворожі дрони із Курщини.
Крім того, під обстрілом противника опинилась Харківщина та Донеччина.