Про загрозу масованого обстрілу інформує 24 Канал із посиланням на монітори.

Дивіться також Новий удар по Одесі: пошкоджене цивільне судно і не тільки

Коли чекати пусків ракет?

Станом на 00:25 Росія підняла два стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з авіабази "Бєлая" та Ту-160 з авіабази "Українка". За попередніми даними, літаки взяли західний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.

Кількість бортів буде відома згодом. У разі бойового вильоту їхню появу в Саратовській області очікують після 05:00.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

У яких областях наразі загроза БпЛА?