Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

Що відомо про удар по Одесі 22 грудня?

Росіяни не припиняють терор Одещини. Глава ОВА Олег Кіпер розповів, що потрапило в поле зору ворога цього разу.

Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно,

– написав він.

Посадовець додав, що над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Останнє повідомлення від Повітряних сил, яке стосувалося Одещини, було о 22:43. Тоді мовилося, що ворожий дрон через Маяки летить вектором на Одесу. Перед тим, о десятій вечора, був ворожий БпЛА у напрямку Затоки з Чорного моря.

За день у різних районах Одещини по кілька разів була тривога – чи то по годині, чи то по 30 хвилин. Місцеві пабліки писали, що до десятка "Шахедів" по одному заходили в район порту, по них працювала ППО.

Яка ситуація в Одесі зараз?

За словами Олега Кіпера, внаслідок попередніх атак є значні матеріальні збитки, пошкоджені об'єкти портової й цивільної інфраструктури. Атака 19 грудня призвела до смерті 8 людей і поранення 25.

Влада паралельно з ліквідацією наслідків опрацьовує альтернативні рішення, щоб відновити нормальне сполучення з півднем Одещини та зменшення ризиків у разі повторних атак.