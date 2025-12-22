Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що провокації у Придністров'ї малоймовірні, оскільки Україна підтримує паритет із Молдовою і неофіційні контакти з Придністров'ям.

Дивіться також: Підступний удар РФ: чим особливо загрозливі наслідки атак на мости Одещини

Чому Кремль обирає цивільні міста для ударів?

Росія намагається проводити терористичну діяльність – удари по конкретних містах, логістичних шляхах і населених пунктах, де, на їхню думку, можуть бути прихильники протестів,

– зазначив Маломуж.

Вони намагаються створити проблеми всередині країни, оскільки не мають достатніх успіхів на фронті.

Кремль атакує різні регіони – Суми, Харків, Запоріжжя, Хмельниччину, а тепер Одесу – сподіваючись, що люди звинувачуватимуть українську владу замість Путіна. Однак населення чітко розуміє, хто є агресором і хто конкретно вбиває людей.

Маломуж підкреслює, що серед загиблих – батьки малих дітей, представники цивільних структур і прості громадяни, що є актами терору, які не принесуть Путіну підтримки.

Наскільки реальна загроза бойових дій у Придністров’ї?

Деякі військові припускають, що Росія може провокувати Україну на операцію чи дії в Придністров'ї.

Експерт зазначив, що існують різні версії провокацій між українськими чи молдовськими військами та придністровськими формуваннями, але наразі передумов для цього немає.

Я думаю, цей варіант малоймовірний, але Росія спробує принаймні створити інформаційний простір або організувати диверсійні операції з метою звинувачення України. Проте це не вдається – ми виявляємо загрози заздалегідь розвідувальними засобами, подаємо інформацію та робимо демарші на політичному й оперативному рівні,

– пояснив Маломуж.

Україна контролює ситуацію та має розуміння з політичним керівництвом і спецслужбами Молдови. Навіть із Придністров'ям підтримується паритет для недопущення бойових операцій, провокацій чи воєнних дій у регіоні.

Що ще відомо про ситуацію в Одеській області?