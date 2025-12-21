Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що окупанти зосередились саме на знищенні логістичних шляхів. Найбільше постраждала Бессарабія.

Чим особливо загрозливі наслідки атак на мости Одещини?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" пояснив, що якщо через корон з Польщею відбуваються перевезення військової допомоги, то всі економічні перевезення були сконцентровані на морських портах Одещини та Румунії через Молдову.

Тобто все ішло на Південь – зерновий, морський та сухопутні коридори. Там був експорт та імпорт, які давали прибуток нашим компаніям. Росіяни це розуміли і били туди. У нас залишився міст у Маяках, який рано чи пізно мав стати ціллю противника,

– сказав він.

Лакійчук зауважив, що ворог знищив практично усю логістику до Дунайських портів. Крім того, ворог фактично відрізав Бессарабію – в регіоні є відключення світла та знищена логістика. Можна збудувати пантоні переправи, але фури по них їздити не зможуть. Водночас перевозити усе необхідне через Придністров'я – поганий варіант, у який може втрутитись Росія.

Зауважте! Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що по мосту в районі Дністровського лиману, що біля села Маяки, Росія била 20 разів. Голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, що росіяни намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області.

Що відомо про удари по мостах на Одещині?