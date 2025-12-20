Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби під час розмови із журналістами.
Що сказав Кулеба про захист мосту біля Маяків?
Олексій Кулеба зазначив, що питання захисту транспортної інфраструктури в Одеській області першочергово належить до компетенції Збройних Сил України та протиповітряної оборони.
Міст входить до переліків об'єктів критичної інфраструктури. Він, звичайно, перебуває під захистом, Там були різні засоби захисту. Як вони працювали, яка їхня ефективність, це має оцінювати військове керівництво,
– наголосив віцепрем'єр.
Водночас очільник Мінрозвитку сказав, що остання доба показала величезну кількість атак, Відповідно, для захисту об'єктів зусиль було точно недостатньо.
З усім тим, Олексій Кулеба підкреслив, що, з об'єктивного погляду, ворожі атаки по Одеській області – шалені,
"Я не військовий, я не можу оцінити ефективність, але я розумію, що тиск надзвичайно серйозний. Тому я думаю, що тут просто мають військові оцінювати ефективність тих чи інших дій. Є загальний задум протиповітряної оборони регіону. Як він виконується? Ну, знову ж таки, якщо президент вже коментував, то ось такий дзвіночок", – пояснив віцепрем'єр.
Що відомо про ворожі атаки по мосту біля Маяків на Одещині?
18 грудня російський ударний безпілотник поцілив в автомобіль, який рухався мостом поблизу села Маяки в Одеському районі. Унаслідок атаки постраждала цивільна родина: жінка загинула, її дітей із пораненнями госпіталізували.
Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська щонайменше тричі завдавали ударів по цій ділянці. Він закликав водіїв утриматися від поїздок у напрямку мосту через Дністровський лиман поблизу Маяків задля безпеки.
Атаки на транспортну інфраструктуру регіону тривали й 19 грудня. За словами експерта з систем радіоелектроніки та зв’язку Сергія Бескрестнова "Флеша", уночі по мосту в Маяках російські війська випустили близько 10 дронів-камікадзе типу "Шахед". Удень по об’єкту також завдали удару балістичною ракетою, бойова частина якої, за даними експерта, була касетною.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що ціни на пальне в Україні не зростуть після атаки по мосту біля Маяків. Очільниця Кабміну запевнила, що Одеська область забезпечена всім необхідним після обстрілів мосту.