Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Що розповіла Свириденко про ситуацію з пальним в Одеській області?

Юлія Свириденко зазначила, що наразі український уряд забезпечує максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. Прем'єрка наголосила, що регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем,

– запевнила очільниця Кабміну.

Вона також зауважила, що уряд спрощуємо умови пасажирських перевезень в Одеській області, насамперед автобусного сполучення. Паралельно також розширюються можливості залізничного транспорту та умови для безперервної роботи бізнесу в регіоні.

Що кажуть експерти про ціни на пальне після атак на міст біля Маяків?

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін написав, що російські удари по мостах в Одеській області можуть заблокувати 60% імпорту палива в Україну. Це швидко призведе до дефіциту бензину та зростання цін.

За словами експерта, у разі повного знищення мосту в Маяках потрапити до Ізмаїла з основної частини Одеської області та назад можна буде лише через сусідню Румунію.

Ми ставитимемо понтони, вони їх зноситимуть, порушиться логістика з Ізмаїлом і я не знаю як там по інших ринках, але паливний точно швидко згорнеться. 60% ринку – це Ізмаїл, перекриття його таким чином вже в понеділок підніме ціни за Західними базисами на 2 гривні мінімум, створить дикий дефіцит бензовозів та призведе до поетапних зупинок АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів,

– написав Льоушкін.

Він також зазначив, що за негативним сценарієм ринок тиждень "лихоманитиме", поки логістика через Молдову та Румунію перебудується та поки ціни прийдуть до тями при новій логістиці.

"Але найважливіше, що знову і знову, будь-яка проблема на паливному ринку гостро оголює питання транспорту, оскільки тільки бензовози здатні швидко розв'язувати цю проблему, а бензовози вимагають водіїв, яких вже дуже мало. І якби зараз був високий сезон, то ми б швидко згадали, що таке паливна криза в її розквіті", – додав експерт.

У новому дописі Льовушкін усе ж зауважив, що на стелах АЗС нічого не зміниться глобально, хіба що сегмент лоукост подорожчає, а так маржі на літрі вистачає, щоб витримати цей стрибок цін в гурт. Сам же гурт на бензин, за словами експерта, подорожчає.

Чи є зараз черги на АЗС в Одещині?

Місцеві одеські телеграм-канали ввечері 19 грудня писали, що на деяких заправках в регіоні все ж утворилися черги за бензином.

На тлі ворожих ударів по мосту біля Маяків виник ажіотаж серед водіїв, які почали масово заправляти автомобілі, побоюючись паливного дефіциту.

