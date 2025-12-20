Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что рассказала Свириденко о ситуации с топливом в Одесской области?

Юлия Свириденко отметила, что сейчас украинское правительство обеспечивает максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона. Премьер подчеркнула, что регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.

Ценовых колебаний, в частности рост стоимости горючего, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем,

– заверила руководительница Кабмина.

Она также отметила, что правительство упрощаем условия пассажирских перевозок в Одесской области, прежде всего автобусного сообщения. Параллельно также расширяются возможности железнодорожного транспорта и условия для непрерывной работы бизнеса в регионе.

Что говорят эксперты о ценах на топливо после атак на мост возле Маяков?

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин написал, что российские удары по мостам в Одесской области могут заблокировать 60% импорта топлива в Украину. Это быстро приведет к дефициту бензина и росту цен.

По словам эксперта, в случае полного уничтожения моста в Маяках попасть в Измаил из основной части Одесской области и обратно можно будет только через соседнюю Румынию.

Мы будем ставить понтоны, они их будут сносить, нарушится логистика с Измаилом и я не знаю как там по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется. 60% рынка – это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены по Западным базисам на 2 гривны минимум, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов,

– написал Леушкин.

Он также отметил, что по негативному сценарию рынок неделю будет "лихорадить", пока логистика через Молдову и Румынию перестроится и пока цены придут в себя при новой логистике.

"Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопрос транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых уже очень мало. И если бы сейчас был высокий сезон, то мы бы быстро вспомнили, что такое топливный кризис в его расцвете", – добавил эксперт.

В новой заметке Левушкин все же заметил, что на стелах АЗС ничего не изменится глобально, разве что сегмент лоукост подорожает, а так маржи на литре хватает, чтобы выдержать этот скачок цен в опт. Сам же опт на бензин, по словам эксперта, подорожает.

Есть ли сейчас очереди на АЗС в Одесской области?

Местные одесские телеграм-каналы вечером 19 декабря писали, что на некоторых заправках в регионе все же образовались очереди за бензином.

На фоне вражеских ударов по мосту возле Маяков возник ажиотаж среди водителей, которые начали массово заправлять автомобили, опасаясь топливного дефицита.

