Из-за обстрелов и их последствий движение по трассе "Одесса – Рени" временно остановили. 24 Канал собрал все, что сейчас известно о ситуации.
Что известно о попадании дрона в автомобиль?
В четверг, 18 декабря, вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. В машине была женщина с тремя детьми.
Она получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи. Детей госпитализировали с телесными повреждениями и острой стрессовой реакцией.
Тогда председатель Одесской ОГА сообщил, что россияне уже трижды атаковали этот участок, и попросил водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана, что возле села Маяки.
Где расположены Маяки: смотрите на карте
Зачем противник атакует Маяки?
К слову, 14 декабря враг массированно атаковал "Шахедами" мост в Затоке, теперь под ударом Маяки. Ситуацию прокомментировал глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Они (россияне – 24 Канал) пытаются таким образом отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае,
– подчеркнул эксперт.
Уже ночью 19 декабря, по его словам, по мосту в Маяках прилетело 10 "Шахедов", а днем – баллистика. Причем заряд был кассетный, чтобы навредить гражданским в очереди возле объекта и ремонтникам.
Российский удар по мосту в Маяках: смотрите видео
Олег Кипер рассказал, что работы по ликвидации последствий продолжаются, а любая публичная коммуникация может привести к повторным ударам не только по инфраструктуре, но и по людям.
Чиновник призвал не публиковать в сети информацию о ремонте моста и альтернативных маршрутах передвижения.
Столб дыма после вражеской атаки: смотрите видео
Какая ситуация на трассе и госгранице?
Из-за массированной российской атаки трассу "Одесса – Рени" временно перекрыли. По состоянию на вечер 19 декабря по автомобильной дороге М-15 прекращено движение грузового транспорта.
Министерство развития общин и территорий совместно с местными властями и компетентными органами сейчас прорабатывает возможные варианты для обеспечения альтернативного транспортного сообщения в регионе.
Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением,
– отметил Алексей Кулеба.
Власти работают над обеспечением альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети.
Движение к пунктам пропуска и населенным пунктам в западной части Одесской области пока не осуществляется, в частности к:
- "Паланка – Маяки – Удобное";
- "Рени – Джурджулешты";
- "Табаки – Мирное";
- "Виноградовка – Вулканешты";
- "Малоярославец – Чадыр-Лунга 1";
- "Августовское – Бессарабьяска";
- "Новые Трояны – Чадыр-Лунга";
- "Староказачье – Тудора";
- "Орловка – Исакча.
Помощь людям на трассе "Одесса – Рени": смотрите фото
Минразвития находится на связи с компетентными органами Молдовы для перенаправления транспортных средств на доступные пункты пропуска. К слову, на границе в Винницкой области фиксируют перегрузку на "Могилев-Подольский – Отач".
Грузовикам, которые планировали пересечение границы через пункты пропуска в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, необходимо внести изменения в таможенной декларации и зарегистрироваться в Системе "еЧерга" на необходимый пункт пропуска.
Перевозчикам пассажиров, которые осуществляют выезд в Молдову, необходимо выбрать соответствующий пункт пропуска при регистрации в "еЧерге". В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus.