Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы во время разговора с журналистами.

Что сказал Кулеба о защите моста возле Маяков?

Алексей Кулеба отметил, что вопрос защиты транспортной инфраструктуры в Одесской области в первую очередь относится к компетенции Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны.

Мост входит в перечни объектов критической инфраструктуры. Он, конечно, находится под защитой, Там были разные средства защиты. Как они работали, какова их эффективность, это должно оценивать военное руководство,

– подчеркнул вице-премьер.

В то же время глава Минразвития сказал, что последние сутки показали огромное количество атак, Соответственно, для защиты объектов усилий было точно недостаточно.

При всем при этом, Алексей Кулеба подчеркнул, что, с объективной точки зрения, вражеские атаки по Одесской области – безумные,

"Я не военный, я не могу оценить эффективность, но я понимаю, что давление чрезвычайно серьезное. Поэтому я думаю, что здесь просто должны военные оценивать эффективность тех или иных действий. Есть общий замысел противовоздушной обороны региона. Как он выполняется? Ну, опять же, если президент уже комментировал, то вот такой звоночек", – объяснил вице-премьер.

Что известно о вражеских атаках по мосту возле Маяков в Одесской области?