Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта по системам радиоэлектроники и связи Сергея Бескрестнова "Флеша".

Смотрите также Россияне атаковали транспортную инфраструктуру в Одесской области: перекрыта трасса Одесса-Рени

Какие цели запускает Россия по Маякам?

В Одесской области под массированный удар врага был населенный пункт Маяки. "Флеш" рассказал, что ночью 19 декабря по тамошнему мосту Россия ударила 10 "Шахедами". Еще до пяти ударили днем. Также туда враг направил баллистику с кассетным зарядом.

Кассетная баллистика ударила по Маяках: смотрите видео

Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста в очереди. И тех, кто ремонтирует мост,

– объяснил "Флеш".

Что известно об обстрелах Маяков?