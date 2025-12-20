Так, 19 декабря в сети начали появляться фото и видео огромных пробок из автомобилей, в частности на польско-украинской границе, передает 24 Канал.
Что происходит на границе Украины с соседними странами?
Некоторым из украинцев приходится стоять почти сутки, чтобы пройти паспортный контроль на пункте пропуска и выехать из Украины.
Украинцы жалуются на тяжелое пересечение границы / Скриншот
Днем 19 декабря Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в период рождественско-новогодних праздников в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей наблюдается рост пассажиропотока.
Очереди на выезд из Украины через "Краковец": смотрите видео
По предварительным прогнозам, количество путешествующих может увеличиться до 25% по сравнению с обычным уровнем.
Пробки на границе с Польшей: смотрите видео
По состоянию на 09:00 20 декабря ситуация перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины следующая:
Республика Польша
- "Ягодин" – 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 120 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" – 80 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" – 70 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" – 80 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 105 легковых автомобилей, 21 автобусе (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 105 легковых автомобилей, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" – 80 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" – 70 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Малый Березный"– 30 легковых автомобилей (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 40 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" – 45 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
- "Тиса" – 15 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Колокольное" – 20 легковых автомобилей (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" – 40 легковых автомобилей, (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" – 30 легковых автомобилей;
- "Вилок" – 30 легковых автомобилей;
- "Большая Паладь" – 15 легковых автомобилей (работает с 08 до 19 часов).
- "Дьяково" – 20 легковых автомобилей, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" – 20 пешеходов;
- "Порубное" – 30 легковых автомобилей;
- В пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы" не зафиксировано ни пешеходов, ни транспорта.
Как выехать за границу без пробок на Рождество и Новый год?
Больше всего людей едет через границу с Польшей – на этот участок приходится около 50% всего пассажиропотока. Самые загруженные крупные пункты пропуска: "Шегини", "Краковец", "Рава Русская". Менее загружены – например, "Нижанковичи" во Львовской области. Очереди зависят не только от украинской стороны, но и от того, как быстро работает контроль с другой стороны. Если смежная сторона замедляет проверку, очереди растут. Если же все работает ритмично, ожидание минимальное.
По словам пограничника Романа Колачика на брифинге, на Волыни наибольшая нагрузка приходится на пункт пропуска "Устилуг", единственном для легковых авто до 7,5 тонны.
Пограничники советуют проверять очереди на сайте Госпогранслужбы и планировать маршрут по загруженности пунктов пропуска. Также они рекомендуют планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток ниже. Кроме того, стоит рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска в других областях.
Последние новости о выезде за границу
- Мужчины призывного возраста, которые работают в медиа, смогут выезжать за границу в командировки по новым правилам, утвержденным Кабмином.
- С 2024 года Германия усилила пограничный контроль, отказав во въезде более 18 500 людям только с мая по октябрь 2025 года. Страны шенгенской зоны, такие как Франция, Нидерланды, Австрия и Италия, также усилили пограничные проверки, с возможностью отказать во въезде даже со всеми документами.
- Законопроект №14210 может изменить правила выезда мужчин за границу с декабря 2025 года. Новые ограничения могут временно запретить выезд для работников критической инфраструктуры, которые нарушили воинский учет.