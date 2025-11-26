Где сейчас действуют самые строгие пограничные режимы – расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.today.

В каких странах самый жесткий контроль?

В Германии с 2024 года действует усиленный пограничный контроль на всех сухопутных границах. По сообщениям, только с мая по конец октября 2025 года Берлин отказал во въезде более 18 500 людям.

Кроме того, усилили пограничные проверки в странах, принадлежащих к шенгенской зоне, в частности:

Франция,

Нидерланды,

Австрия,

Италия

Как пишет AP News, в тех странах, где действует жесткий контроль, пограничники имеют право отказать во въезде даже путешественникам со всеми бумагами – особенно если подозревают:

несоблюдение условий пребывания,

превышение срока визы,

или если пассажира считают потенциальным мигрантом или риском.



В каких странах самые строгие пограничники / Фото "Укринформ"

Из-за чего могут "завернуть" на границе?

Business Standard передает, что к самым распространенным причинам отказов относятся:

Недостаточные или неправильные визы/документы – если не соответствует цель поездки или сроки пребывания. Превышенное количество запрещенных лиц, контрабанды, то есть нежелательные связи с криминалом или незаконной миграцией. Превышение разрешенных правил транзита или предупреждения.

Что это означает для путешественников?

Если вы планируете поездку – проверьте актуальные правила въезда, получите все необходимые документы, убедитесь, что ваша цель поездки соответствует той, которую допускают страны. Даже если раньше страна была "безопасной", ситуация может измениться быстро. А лучше – иметь запасные документы, подтверждение бронирования/транзита или маршрут, чтобы уменьшить шанс на отказ.

Можно ли везти рыбу в Польшу?

Ранее мы писали, что в Польшу можно ввезти свежую или приготовленную рыбу до 20 килограммов для личного использования, при условии, что свежая рыба должна быть потрошеная. Разрешается ввозить морепродукты до 20 килограммов, а живые мидии, устрицы или улитки – до 2 килограммов; для осетровой черной икры действует ограничение на 125 граммов.