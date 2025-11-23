Один из самых популярных вопросов – разрешено ли ввозить в Польшу рыбу и рыбные продукты. Все точки над "і" расставит 24 Канал со ссылкой на granica.gov.pl.

Смотрите также Отдыхать станет дороже: в Польше хотят ввести туристический налог

Польские таможенные службы имеют четкие требования к таким товарам, и путешественникам важно знать их заранее, чтобы избежать неприятностей во время контроля.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.

Можно ли везти рыбу в Польшу?

В Польшу можно ввезти свежую или приготовленную рыбу (например, копченую, сушеную), но есть лимит – до 20 килограммов для личного использования. Таможенная служба подчеркивает, что свежая рыба должна быть потрошеная (без внутренностей).

Также разрешается ввозить морепродукты (рако-, мидии и т.д.) – до 20 килограммов, а живые мидии, устрицы или улитки – до 2 килограммов. По икре: для некоторых видов существуют дополнительные ограничения – например, осетровую черную икру можно ввозить не более 125 граммов без специального разрешения.

Важно знать! Перевозить рыбу и рыбные продукты можно только в количествах, которые указывают на личное потребление, а не коммерческий вывоз. Нарушение правил могут привести к конфискации или штрафу.



Можно ли везти рыбу в Польшу / Фото Unsplash

Почему это важно?

Как отмечает Visit Ukraine, большие партии рыбы запрещено ввозить из-за:

рисков для здоровья,

возможности нелегальной торговли,

защиты внутреннего рынка,

европейских норм безопасности продуктов.

Маленькие, разрешенные объемы – это компромисс, который позволяет туристам везти еду для личного использования, но не угрожает безопасности или рынку ЕС.

Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей?

Ранее мы писали, что фрукты можно перевозить через польскую границу, но в ограниченном количестве до 5 килограммов на человека. Зато запрещено перевозить молоко, молочные продукты, свежее мясо и любые мясные изделия через границу.