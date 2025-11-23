Одне з найпопулярніших питань – чи дозволено ввозити до Польщі рибу та рибні продукти. Всі крапки над "і" розставить 24 Канал з посиланням на granica.gov.pl.

Польські митні служби мають чіткі вимоги щодо таких товарів, і мандрівникам важливо знати їх заздалегідь, щоб уникнути неприємностей під час контролю.

Чи можна везти рибу в Польщу?

У Польщу можна ввезти свіжу або приготовану рибу (наприклад, копчену, сушену), але є ліміт – до 20 кілограмів для особистого використання. Митна служба підкреслює, що свіжа риба має бути потрошена (без нутрощів).

Також дозволяється ввозити морепродукти (рако-, мідії тощо) – до 20 кілограмів, а живі мідії, устриці чи равлики – до 2 кілограмів. Щодо ікри: для деяких видів існують додаткові обмеження – наприклад, осетрову чорну ікру можна ввозити не більше 125 грамів без спеціального дозволу.

Важливо знати! Перевозити рибу та рибні продукти можна лише у кількостях, які вказують на особисте споживання, а не комерційний вивіз. Порушення правил можуть призвести до конфіскації або штрафу.



Чому це важливо?

Як зазначає Visit Ukraine, великі партії риби заборонено ввозити через:

ризики для здоров'я,

можливість нелегальної торгівлі,

захист внутрішнього ринку,

європейські норми безпеки харчів.

Маленькі, дозволені об'єми – це компроміс, який дозволяє туристам везти їжу для особистого використання, але не загрожує безпеці або ринку ЄС.

Чи можна перевозити фрукти через кордон з Польщею?

Раніше ми писали, що фрукти можна перевозити через польський кордон, але в обмеженій кількості до 5 кілограмів на особу. Натомість заборонено перевозити молоко, молочні продукти, свіже м'ясо та будь-які м'ясні вироби через кордон.